Versuchte Vergewaltigung in Maisfeld - 45-Jähriger in U-Haft

Eine 16-Jährige soll sich derart gegen eine mögliche Vergewaltigung gewehrt haben, dass der Angreifer mit heruntergelassener Hose davongelaufen ist. Die Polizei nahm den 45 Jahre alten Tatverdächtigen einen Tag später fest. Er kam wegen einer versuchten schweren Vergewaltigung und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Jugendliche und der Mann seien am Dienstagabend vom Bahnhof Meckesheim auf einem Feldweg entlang der Gleise in Richtung Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) unterwegs gewesen. Als der Tatverdächtige die 16-Jährige eingeholt habe, habe er sie in ein Maisfeld gestoßen, hieß es weiter.

Die Teenagerin sei auf den Rücken gefallen. Der Mann kniete sich den Angaben zufolge über sein Opfer, hielt ihm den Mund zu und fing an, sich und die Jugendliche ausziehen. Wegen der vehementen Gegenwehr habe er letztendlich von der Minderjährigen abgelassen.