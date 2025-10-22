Toter Gastwirt in Rheinfelden - Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Fund eines toten Gastwirts in Rheinfelden hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 28-jähriger Afghane sei wegen Mordes in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Der Mann stehe unter dringendem Verdacht, seinen 50 Jahre alten Ex-Chef getötet zu haben. Der Wirt war am Montagmorgen in seiner Gaststätte beim Kastanienpark getötet worden.

Zum genauen Tatablauf sowie den Hintergründen machte die Polizei keine Angaben. Dies sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission namens «Centrum» eingerichtet.

Festgenommen wurde der Tatverdächtige laut Polizei am Dienstag in einer Wohnung in Rheinfelden (Landkreis Lörrach). Die Beamten hatten demnach mehrere Wohnungen durchsucht. Wie der Gastwirt - ein Portugiese - ums Leben kam, teilte die Polizei nicht mit. Auch Angaben zu der Tatwaffe gab es nicht.