Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft - Ermittlungen

Kriminalität

Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft - Ermittlungen

Nach dem Brand zweier Fahrzeuge ermittelt die Polizei gegen einen Verdächtigen. Es wird geprüft, ob er noch mehr Feuer gelegt hat.
Von dpa
    Der Verdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild)
    Der Verdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein mutmaßlicher Brandstifter ist nach einem Feuer auf einem Parkplatz in Pforzheim in Untersuchungshaft gekommen. Der 41-Jährige selbst äußerte sich bislang nicht dazu, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos sowie einen Anhänger angezündet zu haben. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

    Ob der Verdächtige möglicherweise für weitere Brandstiftungen verantwortlich ist, werde noch ermittelt. Die Ermittlungen führt die Kripo zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

