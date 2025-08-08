Millionenklau bei Geldtransportfirma: weitere Festnahme

Fast drei Jahre nach dem Millionendiebstahl bei einer Geldtransportfirma in Stuttgart ist ein dritter Verdächtiger verhaftet worden. Der mutmaßliche Komplize der beiden anderen bereits verurteilten Diebe sei vor etwa einem Monat bei einer versuchten Ausreise von griechischen Polizisten festgenommen worden. Es habe ein internationaler Haftbefehl gegen den 31-jährigen Serben vorgelegen, teilte die Stuttgarter Polizei mit. Inzwischen sei der Mann nach Deutschland überführt worden.

Eine heute 44 Jahre alte frühere Mitarbeiterin der Geldtransportfirma war bereits im Juli 2023 zu drei Jahren Haft wegen Diebstahls verurteilt worden. Sie hatte sich zuvor den Behörden gestellt und die Tat gestanden. Die Frau soll 1,25 Millionen Euro gestohlen haben. Auch ein weiterer Komplize ist inzwischen rechtskräftig verurteilt worden.

Von der Beute fehlt allerdings bis heute jede Spur. «Die Ermittlungen zum Verbleib des Geldes dauern an», sagte eine Polizeisprecherin.