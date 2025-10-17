Mietstreitigkeiten sollen Grund für Gewalttat an Senior sein

Nach einem tödlichen Angriff auf einen älteren Mann in einer Stuttgarter Tiefgarage verdichten sich die Hinweise auf das Motiv des mutmaßlichen Täters. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige soll sein Opfer gekannt haben.

«Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass Hintergrund der Tat Mietstreitigkeiten zwischen dem Beschuldigten und dem Geschädigten waren», sagte die Sprecherin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, Stefanie Ruben. Nach ihren Angaben wird wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der 78 Jahre alte Mann war zwei Wochen nach dem Angriff seinen Verletzungen erlegen.

Nicht der erste tödliche Streit

Schwere Auseinandersetzungen zwischen Mietern und Vermietern gibt es häufiger, selten enden sie tödlich. Für bundesweites Aufsehen hatte zuletzt vor elf Monaten ein 61 Jahre alter Mieter in Esslingen gesorgt, als er den 30 Jahre jüngeren Sohn des Hauseigentümers erschoss, einen Brand legte und sich selbst tötete. Der Mann war schon länger polizeibekannt, der Eigentümer fühlte sich von den Behörden im Stich gelassen.

Im März 2020 brachte ein damals 31-Jähriger in seiner Wohnung in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) seinen zwei Jahre älteren Vermieter, dessen Vater und die Lebensgefährtin des Vermieters um. Das Motiv: Der Mann soll über einen abgeschalteten Anschluss für das WLAN wütend gewesen sein. Er wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest.