Mann schießt im Streit mit Reizstoffpistole - drei Verletzte

Ein 20-Jähriger hat in Ludwigsburg mit einer Reizstoffpistole auf einen 37-Jährigen geschossen und ihn leicht verletzt. Zwei weitere Menschen erlitten dabei ebenfalls Verletzungen.

Zu der Attacke war es gekommen, nachdem am Dienstagabend an einer Kreuzung laut Polizei aus unbekannter Ursache ein Streit zwischen den beiden Männern sowie der 60-jährigen Frau des Älteren ausgebrochen war. Die Frau soll nach ersten Ermittlungen das Auto des 20-Jährigen beschädigt haben, ihr Mann habe sich dem 20-Jährigen «in bedrohlicher Weise genähert». Dieser habe darauf die Waffe abgefeuert.

Ein weiterer 25-Jähriger und die 60-Jährige erlitten ebenfalls Reizungen. Als die Beamten den 20-Jährigen durchsuchten, fanden sie ein weiteres Pfefferspray und ein Messer. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.