Polizeirevier Pforzheim-Süd zieht wegen Arbeiten kurzfristig um

Nach Angaben der Polizei verlegt das Polizeirevier Pforzheim-Süd seinen Dienstbetrieb vorübergehend. Grund sind erforderliche Elektroarbeiten. Die Wache in der Schwebelstraße 10 bleibt während der Arbeiten geschlossen.

Pforzheim: Dienstbetrieb in der Verkehrspolizeiinspektion

Im Zeitraum von Freitag, 17. Oktober, 12 Uhr, bis Montag, 20. Oktober, 12 Uhr erfolgt der Dienstbetrieb in der Kaiser-Friedrich-Straße 154. Dort nutzt das Revier Räume der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim. Die Ausweichdienststelle liegt wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt.

Die Telefonnummer 07231/186-3311 bleibt erreichbar. Eine Rufumleitung führt Anrufe in der genannten Zeit zur Ausweichdienststelle. Die Dienste stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Ergänzende Hinweise verbreitet das Polizeipräsidium über seine Social-Media-Kanäle.

