Polizeirevier Pforzheim zieht wegen Arbeiten zur Verkehrspolizei um

Polizeibericht aus Pforzheim

Polizeirevier Pforzheim-Süd zieht wegen Arbeiten kurzfristig um

Das Revier Pforzheim-Süd verlegt den Dienstbetrieb zur Verkehrspolizei. Zeitraum Freitag, 17. Oktober, 12 Uhr, bis Montag, 20. Oktober, 12 Uhr.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei verlegt das Polizeirevier Pforzheim-Süd seinen Dienstbetrieb vorübergehend. Grund sind erforderliche Elektroarbeiten. Die Wache in der Schwebelstraße 10 bleibt während der Arbeiten geschlossen.

    Pforzheim: Dienstbetrieb in der Verkehrspolizeiinspektion

    Im Zeitraum von Freitag, 17. Oktober, 12 Uhr, bis Montag, 20. Oktober, 12 Uhr erfolgt der Dienstbetrieb in der Kaiser-Friedrich-Straße 154. Dort nutzt das Revier Räume der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim. Die Ausweichdienststelle liegt wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt.

    Die Telefonnummer 07231/186-3311 bleibt erreichbar. Eine Rufumleitung führt Anrufe in der genannten Zeit zur Ausweichdienststelle. Die Dienste stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Ergänzende Hinweise verbreitet das Polizeipräsidium über seine Social-Media-Kanäle.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

