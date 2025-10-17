Unbekannte zerstören Hochsitze im Stadtwald

Nach Angaben der Polizei beschädigten bislang Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntag, 9. und 12. Oktober 2025, im Stadtwald beim Segelflugplatz Baldenau drei Hochsitze. Die Unbekannten zersägten einen Hochsitz vollständig. Zwei weitere sägten sie an.

Stadtwald beim Segelflugplatz Baldenau

Beide erfordern eine Instandsetzung. Der Schaden liegt bei rund 2.000 Euro. Beamte des Polizeireviers Rastatt leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rastatt unter 07222/761-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.