Dobermann-Angriff: 9-Jährige leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Hofstattstraße. Ein freilaufender Dobermann folgte einem 9-jährigen Mädchen und versuchte mehrfach, an ihr hochzuspringen und zu schnappen.

Vorfall in Willstätt-Eckartsweier

Das Kind wurde leicht verletzt. Der Vorfall spielte sich im Ortsteil Eckartsweier ab. Die Mutter informierte nach der Ankunft zu Hause die Polizei. Einsatzkräfte trafen den Hundehalter an und konfrontierten ihn mit dem Sachverhalt. Die Beamten wiesen ihn eingehend auf die Pflichten als Hundehalter hin. Die Beamten kündigten eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung an. Die Ermittlungen laufen.

