Bad Herrenalb: Polizei entdeckt Schwerverletzten mit Hubschrauber

Polizeibericht aus Bad Herrenalb

Hubschraubereinsatz rettet schwer verletzten Wanderer

Unterhalb des Falkenstein-Felsens bei Bad Herrenalb wird ein vermisster Wanderer entdeckt und geborgen. Ein herrenloser Rucksack führt Polizei und Rettungskräfte auf die richtige Spur.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim lokalisierte ein Polizeihubschrauber am Dienstagabend unterhalb des Falkenstein-Felsens in Bad Herrenalb einen schwer verletzten Wanderer. Zuvor meldete ein Zeuge gegen 18.25 Uhr einen herrenlosen Rucksack in der Nähe eines Aussichtspunktes. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr suchten daraufhin das Gelände zu Fuß ab.

    Die Kräfte fanden den Mann in unwegsamem Gelände. Der schwer einsehbare Bereich unterhalb des Felsens erschwerte die Suche. Helfer bargen ihn und brachten ihn zum Rettungswagen. Ein Krankenwagen transportierte den Verunfallten in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache liegen keine Angaben vor.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

