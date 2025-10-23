Hubschraubereinsatz rettet schwer verletzten Wanderer

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim lokalisierte ein Polizeihubschrauber am Dienstagabend unterhalb des Falkenstein-Felsens in Bad Herrenalb einen schwer verletzten Wanderer. Zuvor meldete ein Zeuge gegen 18.25 Uhr einen herrenlosen Rucksack in der Nähe eines Aussichtspunktes. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr suchten daraufhin das Gelände zu Fuß ab.

Die Kräfte fanden den Mann in unwegsamem Gelände. Der schwer einsehbare Bereich unterhalb des Felsens erschwerte die Suche. Helfer bargen ihn und brachten ihn zum Rettungswagen. Ein Krankenwagen transportierte den Verunfallten in ein Krankenhaus. Zur Unfallursache liegen keine Angaben vor.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.