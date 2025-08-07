Betrunkener fährt mehrere Autos zu Schrott

Trotz mehrerer Unfälle hat ein Betrunkener seine Autofahrt unbeirrt fortgesetzt und ist erst durch einen Transporter gestoppt worden. Der 54-Jährige war laut Polizei erst mit seinem Wagen auf einer Kreuzung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen das Auto einer Frau geprallt, das an einer roten Ampel stand.

Dann habe er rückwärts zurück auf die Kreuzung gesetzt, sei dort mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen und weiterhin im Rückwärtsgang gegen eine Hauswand gefahren. Vor dort aus sei er weiter Richtung Autobahn gekommen, bis er auf einen Transporter aufgefahren sei.

«Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, was nach derzeitigem Ermittlungsstand auch ursächlich für den Unfall gewesen sein dürfte», heißt es im Polizeibericht. Der 54-Jährige und eine weitere Person wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Mit Ausnahme des Transporters mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei kassierte seinen Führerschein ein.