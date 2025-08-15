Logo ka-news.de
Acht Verletzte: Lebensgefahr nach schwerem Frontalzusammenstoß in Stuttgart

Auf einer Straße in Stuttgart kommt es am frühen Nachmittag zu einem schweren Frontalzusammenstoß. Auch ein Rettungshubschrauber fliegt die Unfallstelle an. Es gibt acht Verletzte.
Von dpa
    In Stuttgart ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. (Symbolbild)
    In Stuttgart ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. (Symbolbild) Foto: Katharina Redanz/dpa

    Bei einem Frontalzusammenstoß in Stuttgart sind mehrere Menschen verletzt worden, teils schwer oder lebensgefährlich. Insgesamt wurden nach ersten Erkenntnissen acht Menschen verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Unfallopfer wurde lebensgefährlich verletzt, ein anderes schwer. Sechs weitere wurden leicht verletzt.

    Bei dem Unfall am frühen Nachmittag seien zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die betroffene Landstraße 1189 ist derzeit voll gesperrt. Nach Daten von Google Maps beträgt die Staulänge in beide Richtungen etwa einen Kilometer. Auch ein Rettungshubschrauber flog den Unfallort an. Einzelheiten zum Unfallhergang und zur Rettung blieben vorerst unklar.

