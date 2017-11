Paten gesucht: Karlsruher Stadtarchiv will historische Bauakten vor Zerfall retten

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp".

King Of Pop: "Thriller - Live"-Show gastiert in Baden-Baden

Ein im Auto umherfliegendes Insekt war nach Angaben eines 21-Jährigen am Freitagmorgen die Ursache für einen Unfall auf der L559 bei Weingarten.

Nach dem folgenschweren Angriff auf einen 35 Jahre alten Mann am vergangenen Samstag im Karlsruher Schlossgarten sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Aufbau Christkindlesmarkt am Marktplatz

Auf dieser Karte sehen Sie, wo in der Region etwas passiert ist. Für mehr Infos einfach auf die Pins in der Karte klicken.

Von Auto erfasst: 76-Jährige wird in Rheinstetten schwer verletzt

Von Auto erfasst: 76-Jährige wird in Rheinstetten schwer verletzt

In Karlsruher Innenstadt: Exhibitionist bittet um Hilfe und erschreckt Frauen

In Karlsruher Innenstadt: Exhibitionist bittet um Hilfe und erschreckt Frauen

Tödlicher Arbeitsunfall in Karlsruhe: Mann wird von Kran erfasst

Tödlicher Arbeitsunfall in Karlsruhe: Mann wird von Kran erfasst

Erfolgloser Raub-Versuch: Opfer treibt Diebe mit Fautschlägen in die Flucht

Erfolgloser Raub-Versuch: Opfer treibt Diebe mit Fautschlägen in die Flucht

Tierquälerei in Pforzheim: Unbekannte trennen Schwan den Kopf ab

Tierquälerei in Pforzheim: Unbekannte trennen Schwan den Kopf ab

Attacke in der S4: Polizei nimmt drei mutmaßliche Schläger in Karlsruhe fest

Attacke in der S4: Polizei nimmt drei mutmaßliche Schläger in Karlsruhe fest

Großbrand in Pforzheim: Haus wird völlig zerstört

Großbrand in Pforzheim: Haus wird völlig zerstört

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Karlsruher Mehrfamilienhaus

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Karlsruher Mehrfamilienhaus

Auf einem Spielplatz in Durmersheim: Exotische Echse entpuppt sich als Plastiktier

Auf einem Spielplatz in Durmersheim: Exotische Echse entpuppt sich als Plastiktier

Attacke in Pforzheim: Passanten werden in Unterführung angegriffen

Attacke in Pforzheim: Passanten werden in Unterführung angegriffen

Polizisten bespuckt und bedroht: 18-Jähriger rastet in Malsch komplett aus

Polizisten bespuckt und bedroht: 18-Jähriger rastet in Malsch komplett aus

Zeugen gesucht: Mehrere Personen gehen in Pforzheim aufeinander los

Zeugen gesucht: Mehrere Personen gehen in Pforzheim aufeinander los

Zu gutmütig: 18-Jähriger wird in Pforzheimer Bahnhof beraubt

Zu gutmütig: 18-Jähriger wird in Pforzheimer Bahnhof beraubt

Mann nach Unfall eingeklemmt: Ersthelfer heben Auto mit Muskelkraft an

Mann nach Unfall eingeklemmt: Ersthelfer heben Auto mit Muskelkraft an

Exhibitionist in Karlsruhe: Mann entblößt sich gegenüber Frauen

Exhibitionist in Karlsruhe: Mann entblößt sich gegenüber Frauen

Beziehungs-Drama in Karlsruhe: 29-Jähriger bedroht seine Ex-Freundin

Beziehungs-Drama in Karlsruhe: 29-Jähriger bedroht seine Ex-Freundin

Unfall in Karlsruhe: Bahnen kollidieren in der Kaiserallee

Unfall in Karlsruhe: Bahnen kollidieren in der Kaiserallee

Junge Ersthelfer: Kinder leisten nach Unfall in Calw vorbildliche Hilfe!

Junge Ersthelfer: Kinder leisten nach Unfall in Calw vorbildliche Hilfe!

Feuer in Pforzheim: Eine Person bei Wohnungsbrand verstorben

Feuer in Pforzheim: Eine Person bei Wohnungsbrand verstorben

Unfall bei Einsatzfahrt: Polizeiauto kollidiert an Kreuzung mit Auto

Unfall bei Einsatzfahrt: Polizeiauto kollidiert an Kreuzung mit Auto

Am Chaos gescheitert: Einbrecher in Waghäusel verschwinden ohne Beute

Am Chaos gescheitert: Einbrecher in Waghäusel verschwinden ohne Beute

E-Bike-Diebe in Karlsruhe: Unbekannte stehlen 15 teure Räder

E-Bike-Diebe in Karlsruhe: Unbekannte stehlen 15 teure Räder

Polizei-Ticker: Das passiert in Karlsruhe

Webcam: Durlacher Tor in Karlsruhe

Webcam: Durlacher Tor in Karlsruhe mit Blick von oben

So, 26.11.2017 16:00, ZKM_Kubus,Eintritt frei

24.11.2017 Rastatt L77 bei Rastatt: Sperrung ab Freitagnachmittag aufgehoben!

Am Freitag, ab 16.30 Uhr, wird die L77 in Rastatt wieder für den Verkehr freigegeben. Die Landstraße ist aufgrund von Arbeiten am Rastatter Tunnel zwischen Karlstraße und Baulandstraße gesperrt ...