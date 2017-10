Die Havarie im Rastatter Tunnel hielt die Region wochenlang im Atem. Bei der 37. Sitzung der Regionalkonferenz der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) betonten Vertreter von IHK, der Deutschen Bahn und Politik die Notwendigkeit von Schienenprojekten.

"Die Negativerfahrung der Rastatter Tunnelhavarie bietet die Chance, kleinere regionale Engpässe zu beseitigen", erklärten IHK-Präsident Wolfgang Grenke, IHK-Hauptgeschäftsführer Hans-Peter Mengele und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup laut Pressemitteilung der IHK auf der 37. Sitzung der Regionalkonferenz der TechnologieRegion Karlsruhe.

Sie forderten die Bahn im Anschluss an den Vortrag von Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Baden-Württemberg, auf, die Schieneninfrastruktur in der TechnologieRegion zu verbessern. Mengele nannte beispielhaft die Elektrifizierung der Ausweichstrecken insbesondere in Richtung Neustadt, Wörth, Straßburg und die Instandsetzung des Stellwerks in Wörth. "Damit schafft man Redundanzen und im Notfall Ausweichstrecken, die helfen, negative Auswirkungen zu lindern."Die Tunnelhavarie habe die Bedeutung der Rheintalbahn und des Projekts Karlsruhe-Basel deutlich gemacht.

Rheintalbahn und Baden-Airpark im Fokus

"Wenn wir mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen wollen, brauchen wir einen Ausbau der Rheintalbahn." Man müsse die Frage stellen, wie man den Güterverkehr künftig anders und vor allem europäischer denken könne. Trotz unübersehbare Summen an Mehrkosten und einer Verzögerung von rund zwei Jahren für den Tunnelbau sei der Vorfall in der zeitlichen Gesamtplanung der Strecke Karlsruhe-Basel, nicht relevant. "Der zeitliche Horizont liegt hier im Jahr 2035. Das Problem ist allerdings, dass wir heute die dann erreichte Leistungsfähigkeit brauchen", so Hantel.

Als weiteres dringendes Infrastrukturprojekt nannte Grenke den Autobahnanschluss Baden Airpark. Claus Haberecht vom Landkreis Rastatt dämpfte die Erwartungen. "Leider hemmt die Petition einer Bürgerinitiative derzeit den Start des Planfeststellungsverfahrens. Der IHK-Präsident will aber auf eine zügige Durchführung des Planerfahrens dringen."