Tierisch was los: Messe Karlsruhe zum fünften Mal Treffpunkt für Tierfreunde

Züchter und Halter aus ganz Europa kommen an den zwei Messetagen in die Karlsruher Messehallen, um ihre Hunde bei der 72. Internationalen Rassehundeausstellung (IRAS) und der 5. Nationalen Rassehundeausstellung (NRAS) Karlsruhe von einem internationalen Richterkollegium bewerten zu lassen. Bis zum Meldeschluss wurden 5813 Rassehunde aus über 250 Rassen beim ausrichtenden Landesverband für Hundewesen Baden-Württemberg gemeldet.

Die Besten in allen Klassen und Rassen werden jeweils ab 15 Uhr im Ehrenring in der Halle 1 präsentiert. Zudem wird hier der jeweilige Tagessieger und am Sonntagabend auch der Sieger "Best in Show" ausgezeichnet.

Zum Mischlingshundewettbewerb können Hundebesitzer ihren Mischling an beiden Messetagen bis 11:30 Uhr direkt auf der Messe anmelden und dann von professionellen Richtern bewerten lassen.

Rund 600 außergewöhnliche, teils sehr seltene Katzen gibt es bei der Edelkatzenausstellung des 1. Edelkatzenzüchter-Verbandes in der dm-arena zu bestaunen. Mit dabei sind Rassen wie Main Coons, Norwegische Waldkatzen, Perser und Heilige Birmakatzen.

Das spannende Unterhaltungsprogramm in Halle 1, der dm-arena und der Aktionshalle hat in diesem Jahr wieder einiges für Mensch und Tier zu bieten: Neben beliebten Formaten, wie dem Dog Dancing gibt es eine Fotoaktionsfläche, auf der Hund und Herrchen ein Foto machen lassen und die Schnappschüsse direkt mit nach Hause nehmen können.

Wohlbefinden von Vierbeinern im Fokus

Tierbesitzer legen immer mehr Wert darauf, dass es nicht nur ihnen, sondern auch ihren Tieren an nichts fehlt. Auf der TIERisch gut spielen in diesem Jahr daher die Pflege, Ernährung und Haltung von Hunden und Katzen eine wichtige Rolle. Im Vortrags- und Seminarprogramm, das mehr als 30 Seminare und Vorträge umfasst, vermitteln Experten Wissenswertes zu diesen Themen. Im Informationsforum Hundegesundheit, das in diesem Jahr erstmals stattfindet, erfahren die Besucher mehr über Reise- und Welpenkrankheiten, wie sie bei ihrem Hund Erste Hilfe leisten können und woran sie ein gesundes Gebiss erkennen.

Faszination Aquaristik bietet Programm für die ganze Familie In die Welt der Aquaristik abtauchen können sowohl Groß als auch Klein in der dm-arena. Neben einer großen Fischbörse, bei der die Besucher sich nach neuen Aquarienbewohnern umsehen können, gibt es spannende Sonderschauen, bei denen die Besucher Tipps und Informationen rund um die Unterwasserwelt bekommen.