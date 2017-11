Noch bis zum Sonntag, 5. November, sind die Tore zur Karlsruher Verbrauchermesse "offerta" geöffnet. Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) sah in den ersten Tagen einen "schwungvollen Auftakt", wie sie in einer Pressemitteilung vermeldet.

KMK-Geschäftsführerin Britta Wirtz zieht ein positives Zwischenfazit. "Wir hatten einen schwungvollen Start in die offerta mit einer knackigen und hochkarätig besetzten Eröffnungsshow. Mit diesen dynamischen Impulsen ging es in die erste Halbzeit der Messe, mit deren Verlauf wir sehr zufrieden sind."

Wie die KMK in einer Pressemitteilung weiter bekannt gab, zeigten erste Auswertungen der Besucherbefragung, dass diese mit dem Ziel zur offerta kommen, Neuheiten zu entdecken. Dass sie auch fündig werden und auf Neues treffen, zeigen laut KMK die bisher ermittelten Zufriedenheitswerte: Jeder Dritte gab demnach die Schulnote Eins, weitere 40 Prozent die Note Zwei.

Der erstmals initiierte Naturpark-Tag am Montag kam laut KMK bei den Besuchern gut an. Zahlreiche Angebote rund um den Schwarzwald waren an diesem Tag auf der Hauptbühne und in der gesamten Aktionshalle präsentiert worden. Am Mittwochmittag fuhr der Mannschaftsbus der KSC-Profis zur Autogrammstunde auf dem Messegelände vor. Außerdem standen die Gemeinden Karlsbad und Waldbronn zum fünfzehnten Mal auf der offerta aus. Das offerta-Team beglückwünschte die beiden Gemeinden zum Jubiläum mit einer XXL-Torte.

Das erwartet die Besucher in der zweiten Halbzeit

Am Freitag sollen viele Aussteller-Aktionen die Damenwelt zum "Freundinnen-Tag"zur offerta locken. Dabei soll es spezielle Angebote für Frauen geben – von Spezialangeboten für Wellnesstage, einem Glas Secco aufs Haus, bis hin zu Tests zur Hauttypisierung und einer kostenlosen Shopping-Bag. Ab dem Nachmittag (16.30 Uhr) steht die Wahl von Miss und Mister Baden-Württemberg 2018 in der Aktionshalle an. Am Samstag, 5. November, steigt ab 16.30 Uhr das Finale des offerta Music Awards 2017. Anschließend lädt der Veranstalter zur offerta Party in der Aktionshalle, bei der die Coverband Soundaffair für gute Stimmung sorgen soll.

