Auf der vom 28. Oktober bis zum 5. November in der Messe Karlsruhe stattfindenden offerta werden auch Miss und Mister Baden-Württemberg 2018 gekürt. Am Freitag, 3. November ab 17.30 Uhr, entscheidet sich dann, welche Kandidaten die Jury überzeugen können und sich den Titel für 2018 sichern.

Die Miss Germany Corporation suche live auf der Hauptbühne in der Aktionshalle die Schönsten aus Baden-Württemberg. In zwei Durchgängen gehen die Titelanwärter über den Catwalk und geben vor Publikum und Jury ihr Bestes, zeigen sich in Bewegung oder in Pose, wie die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH in einer Pressemeldung ankündigt.

Im ersten Durchgang würden sich die Teilnehmer elegant in Abendmode präsentieren und in einem kurzen Interview vorstellen. Im zweiten Durchgang würden die Damen dann in einheitlicher Bademode und die Herren in Jeans und mit freiem Oberkörper vor das Publikum treten, heißt es weiter. Eine Jury wähle schließlich aus den Kandidaten mit anschließender Krönung die Gewinnerin und den Gewinner aus.