"Qualität braucht Lebensart" heißt es, wenn die offerta der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) am 28. Oktober in der Messe Karlsruhe eröffnet wird. Vom 28. Oktober bis 5. November präsentieren über 830 Aussteller Produkte in insgesamt fünf Themenbereichen.

Wie Britta Wirtz, die Geschäftsführerin der KMK, am Donnerstag bei der finalen Pressekonferenz mitteilt, ist die Halle 1 auch dieses Jahr an insgesamt neun Messetagen der "freizeit & region" gewidmet. Halle 2 dem Themenbereich "bauen & informieren". In Halle 2 dürfen sich die Besucher auf Aussteller rund um die Themen "leben & wohnen" und in der dm-arena über alles rund um "familie & genuss" freuen.

Ein Highlight der diesjährigen Messe: die Thementage der offerta. Die Veranstalter locken hier mit verschiedenen Programmpunkten und Aktionen. Am Montag, 30. Oktober, findet beispielsweise erstmals der "Naturpark-Tag Schwarzwald" statt, an welchem nach Angaben des Veranstalters in der Aktionshalle Produkte und Dienstleistungen aus dem heimischen Schwarzwald präsentiert werden.

Auf Besucher warten dort nicht nur Tipps für einen Ausflug in den mittleren und nördlichen Schwarzwald, auch ein buntes Rahmenprogramm wird geboten. Darüber hinaus sorgen die Naturpark-Wirte - Schwarzwälder Gastronomen - für kulinarische Genüsse auf der Hauptbühne in der Aktionshalle.

Vortragforen und Mitmachaktionen

Das "Forum Freizeit" bietet nach Angaben der Messe ein buntes Programm unter anderem mit Vorführungen von Kurzfilmen, oder Vorträgen zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Im "Baka Forum" gibt es demnach rund 30 Vorträge von Experten und Beratung zur Altbausanierung.

Vorträge zu täglich wechselnden Themen bietet das "Forum Gesundheit". Des Weiteren führen das Städtische Klinikum Karlsruhe und das Deutsche Rote Kreuz kostenfreie Untersuchungen wie Messungen des Blutdrucks, des Blutzuckerspiegels oder des Augeninnendrucks durch.

"Jurassic Park"-Dino, Sportangebote und Co.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher im Bereich "Digital & Fun": Dort wartet laut den Veranstaltern ein original Dino aus dem Blockbuster "Jurassic Park". Und auch alle Sportbegeisterten unter den Besuchern sollen auf ihre Kosten kommen: So stellen zahlreiche Tourismusdestinationen wie die Südwestpfalz, Baiersbronn oder das Albtal ihre Outdoorsport-Highlights vor. Zudem können laut KMK Sportartikel und Zubehör auf der offerta ausprobiert und gekauft werden.

Außerdem sind auch dieses Jahr wieder wichtige Programmpunkte mit dabei: Zum einen die Wahl von Miss und Mister Baden-Württemberg. Diese findet am Freitag, 3. November, ab 17.30 Uhr statt. Am Samstag, 4. November steigt nach Aussage der KMK dann das große Finale des "offerta Music Awards", bei dem die Gewinner der drei Vorrunden (29. und 30. Oktober sowie 1. November) gegeneinander antreten.