vor 1 Stunde Karlsruhe offerta 2017: 800 Aussteller präsentieren sich bei Messe in Karlsruhe

Es ist eine Messe mit Tradition: Vom 28. Oktober bis zum 5. November findet in Karlsruhe die offerta in der Messe Karlsruhe statt. 830 Aussteller werden in diesem Jahr an insgesamt neun in den Karlsruher Messehallen mit dabei sein.