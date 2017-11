Nach neun Messetagen sind die Tore der offerta 2017 wieder zu. Wie die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) resümiert, kamen rund 140.000 Besucher in die Messehallen. Wir haben alle Bilder im Überblick.

Auch die Zahlen der Verkäufe seien dieses Jahr hoch: "Die Aussteller melden Rekordwerte bei den Verkäufen und die Zufriedenheitswerte sind hoch wie nie - das ist ein Ergebnis, mit dem wir für die kommende offerta sehr gut aufgestellt sind", bilanziert Britta Wirtz, Geschäftsführerin der KMK.

95 Prozent der offerta-Besucher waren nach Angaben der Veranstalter mit dem Angebot sehr zufrieden bis zufrieden. So stiegen die Wiederkehrabsichten der Besucher sowie die Weiterempfehlungsrate an Familie, Freunde und Bekannte. Neue Besucher nutzten demnach die Feiertage und nahmen weitere Anreisewege in Kauf, um die offerta zu besuchen.

Die nächste offerta findet vom 27. Oktober bis 4. November 2018 in der Messe Karlsruhe statt.