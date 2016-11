Halbzeit bei der offerta: Bauen und Freizeit locken Besucher in die Messe

Anzeige

"Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der offerta 2016", zieht KMK-Geschäftsführerin Britta Wirtz zur Halbzeit ein positives Zwischenfazit. Erste Auswertungen der Besucherbefragung hätten ergeben, dass die offerta beim jüngeren Publikum in den ersten Tagen deutlich zulegen konnte.

"Hier zahlt sich aus, dass wir die Besucher verstärkt über neue Kanäle wie Facebook und Twitter ansprechen. Neben vielen neuen Besuchern können wir jedoch auch 2016 wieder auf unser Stammpublikum zählen, das der offerta seit Jahren die Treue hält", so Wirtz weiter.

94 Prozent der Besucher geben gute Bewertung ab

Thematisch beobachten die Verantwortlichen nach eigener Aussage insgesamt ein gesteigertes Interesse an den Bereichen Freizeit und Tourismus sowie regionale Spezialitäten und Bauen. Neben touristischen Angeboten aus den umliegenden Regionen wie der Südpfalz, dem Albtal, dem Naturpark Nordschwarzwald oder der Ortenau, ist 2016 zum ersten Mal das Nordelsass über die Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V. (Vis-à-Vis) auf der offerta vertreten. "Wir freuen uns sehr, dass das Thema Freizeit und Tourismus so gut läuft", unterstreicht Wirtz.

Nahezu ein Drittel der Besucher interessiert sich laut Pressemitteilung auf der offerta speziell für das Thema Bauen. Und auch regionale Spezialitäten stünden beim Publikum in diesem Jahr hoch im Kurs, heißt es weiter. Insgesamt sei die Zufriedenheit der Besucher mit der offerta auch in diesem Jahr wieder sehr hoch, meldet die KMK.

94 Prozent hätten der Messe eine gute bis sehr gute Bewertung gegeben und ebenfalls 94 Prozent hätten vor, die Messe wieder zu besuchen. "Das zeigt, dass das Konzept der offerta, alljährlich in den Herbstferien eine umfassende Themen- und Erlebnisplattform für die ganze Familie zu präsentieren, voll aufgeht", so Wirtz.

Familie, Musik und KSC in den kommenden Tagen

Die offerta hat noch bis Sonntag, 6. November, für Besucher geöffnet. Vor Ort sind über 830 Aussteller. Auf dem Programm steht unter anderem noch der offerta-Familientag am Donnerstag, 3. November. Mit speziellen Angeboten für Frauen lockt der Freundinnentag am Freitag, 4. November.

An diesem Tag findet um 17.30 Uhr auch die Wahl von Miss oder Mister Baden-Württemberg ab 17.30 Uhr in der Aktionshalle auf der offerta Hauptbühne statt. Am Samstag, 5. November, wird zudem der Gewinner des offerta Music Award gekürt. Ebenfalls am Samstag lädt die KSC-Profi-Mannschaft gegen 14 Uhr zur Autogrammstunde am KSC-Stand ein.



offerta-2016 Mehr zum Thema Die offerta in Karlsruhe ist mit über 800 Ausstellern eine der führenden Verbrauchermessen Deutschlands. Auf der offerta 2016 in den Hallen der Messe Karlsruhe erwartet Besucher eine breite Einkaufs- und Informationslandschaft mit umfangreichen Unterhaltungs- und Mitmachangeboten sowie zahlreichen Neuheiten und aktuellen Angebote.