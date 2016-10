offerta in der Messe Karlsruhe: Neues entdecken, ausprobieren und erleben

Anzeige

Unter dem Motto "Neues entdecken, ausprobieren und erleben", bietet die offerta auch in diesem Jahr wieder den erwarteten 140.000 Besuchern in fünf Themenlandschaften eine große Auswahl. Auf den 55.500 Quadratmetern der Karlsruher Messe werden 830 Aussteller ihre Ware präsentieren.

Auf der Messe wird die Roadshow "Digital & Fun" groß aufgefahren mit dem Nintendo Truck: Dort gibt es rund 25 Spielestationen, an denen offerta-Besucher die neuesten Games spielen können. Außerdem gibt es die neue Kids Playzone mit vielen kindgerechten und lernunterstützenden Produkten.

Thementage, Vortragsforen und Mitmachaktionen

Einen neuen Partner und ein neues Programm hat das offerta Kinderland: Das Netzwerk Mensch betreut Kinder von drei bis zwölf Jahren an allen Messetagen. Neben altersgerechten Bastel-, Spiel- und Baubereichen bietet das offerta Kinderland tagesabhängige Sonderaktionen wie einen zehn Meter langen Menschenkicker, ein kindgerechtes Konzert, Forscherkisten und eine Kunstbox an.

KSC-Fans sollten sich den Messe-Mittwoch im Kalender eintragen: Am KSC-Tag (2. November) lässt sich der Verein hinter die Kulissen blicken: Training der Profis, die Vorstellung des neuen KidsClubs, Modenschau der aktuellen Kollektion oder eine Autogrammstunde mit der zweifachen deutschen Meisterin im Boxen Tasheena Bugar. Die Profi-Mannschaft selbst fährt am Samstag, 5. November, im KSC-Bus zur Autogrammstunde am KSC-Stand vor.

Highlights auf der offerta Hauptbühne und Autogrammstunden

Bühne frei für die beste Band oder den besten Solokünstler der Region heißt es beim offerta Music Award. Aus 55 Bewerbungen wurden neun Teilnehmer ausgewählt, die jeweils von 16.15 – 18 Uhr auf der offerta Hauptbühe auftreten.

Joey Voodoo, The Rehats und Traumbild bestreiten am Samstag, 29. Oktober, die erste Vorrunde. In der zweiten Vorrunde am Sonntag, 30. Oktober, treten Acoustic Cafe, Sabrina D‘Andrea und Toni auf. Und in der dritten und letzten Vorrunde am Dienstag, 1. November, spielen Gablonzky, Beat, Sons of Grunge und Voodoo Kiss.

Am Samstag, 5. November, geht es für die jeweiligen Tagessieger ins große Finale. Die Gewinnerband erhält eine 750 Euro-Prämie von der KMK und einen Gutschein vom Rock Shop im Wert von 500 Euro. Zudem wird der Sieger mit einem Auftritt beim Vorfest von DAS FEST 2017 belohnt.

Um die Schönste und den Schönsten im Land geht es am Freitag, 4. November, ab 17.30 Uhr bei der Wahl von Miss und Mister Baden-Württemberg. Zur Autogrammstunde laden noch weitere Stars ein: Ausdauersportler Joey Kelly (Samstag, 29. Oktober, 13 Uhr), Sternekoch Alfons Schuhbeck (Mittwoch, 2. November, im Rahmen der Kochshow), und der sechsfache Trial-Weltmeister Marco Hösel (Forum Freizeit).