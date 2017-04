vor 1 Stunde Karlsruhe Entschädigung für Kombilösung: Elektro-Markt scheitert vor VGH

Die Beeinträchtigungen seien unzumutbar gewesen: Ein Elektro-Markt am Europaplatz hatte am Mittwoch Entschädigungsklage gegen die Bauherrin der Karlsruher Kombilösung erhoben. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim die Klage abgelehnt.