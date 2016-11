Die Arbeiten für die Herstellung des Rohbaus des Straßentunnels in der Kriegsstraße/ Ludwig-Erhard-Allee hat die Kasig an die Bietergemeinschaft Züblin AG, Direktion Karlsruhe, und Schleith Baugesellschaft, Niederlassung Achern, unter der Federführung der Züblin AG, Direktion Karlsruhe, vergeben. Die Baukosten für den Rohbau des Straßentunnels liegen im prognostizierten Kostenrahmen. Baubeginn für die Kriegsstraße wird im April 2017 sein.

Hintergrund

Die Züblin AG mit Sitz in Stuttgart ist eine Tochter der Strabag SE mit Sitz in Wien. Die Firma beschäftigt weltweit 14.000 Mitarbeiter und bezeichnet sich selbst als die "Nummer 1" im Hoch- und Ingenieurbau in Deutschland. Die federführende Direktion Karlsruhe ist seit über 80 Jahren am Standort Karlsruhe tätig und beschäftigt rund 260 Mitarbeiter, darunter über 110 Ingenieure und Architekten.

Neben der Erstellung anspruchsvoller schlüsselfertiger Projekte besitzt die Direktion eine besondere Expertise beim Bau großer Infrastrukturprojekte und Ingenieurbauwerke wie beispielsweise beim Bau der Großkraftwerke Karlsruhe und Mannheim oder die Ausführung der Ingenieurbauarbeiten beim Public-private-Partnership (PPP)-Projekt der A 5 Rastatt-Offenburg. Neben zahlreichen weiteren Ingenieurbauprojekten ist die Direktion Karlsruhe auch beim Bau des Tunnels Rastatt für die Deutsche Bahn beteiligt.