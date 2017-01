Es war ein Kampf, bis es grünes Licht gab: Im vergangenen November genehmigte das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Planänderung für den schwedischen Möbelriesen Ikea. Seither laufen die Planungen. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Ikea-Ansiedlung?

Wenn die Karlsruher künftig etwas bei Ikea kaufen wollen, sollen sie das nicht mehr im 40 Kilometer entfernten Möbelhaus in Walldorf tun müssen. Nachdem der Möbelriese 1990 bereits die erste Anfrage startete, begann ein Tauziehen; es folgten zahlreiche rechtliche Streitigkeiten.

Vor rund zwei Jahren sprachen sich dann sowohl der Karlsruher Gemeinderat und der Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO) dafür aus, dass Ikea einen Standort an der Durlacher Allee erhält. Im vergangenen Jahr machte das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur den Weg für die Ikea-Ansiedlung in Karlsruhe endgültig frei.

"Hoffen auf Unterstützung aller Beteiligten"

Seither lässt sich auf dem rund 5,8 Hektar großen Gelände am Weinweg kaum etwas von den Bauarbeiten erahnen, die hier geplant sind. Seit 2014 bekannt wurde, dass der Möbelriese eine neue Filiale in Karlsruhe eröffnen will, wurden kaum sichtbare Maßnahmen ergriffen. Derzeit laufe das Genehmigungsverfahren, heißt es vonseiten des Unternehmens gegenüber ka-news.

"Wir sind zurzeit gemeinsam mit den zuständigen Behörden mitten in den planungsrechtlichen Genehmigungsverfahren und hoffen weiterhin auf eine kooperative Unterstützung von allen Beteiligten", gibt eine Ikea-Sprecherin auf Nachfrage von ka-news an. Vorausgesetzt, alle Verfahren verlaufen positiv, dann könne der Bau im nächsten Jahr starten. "Voraussichtliche Eröffnung wäre dann 2018", so die Sprecherin weiter.

Unternehmen müssen für Ikea weichen

Die Ansiedlung des Möbelriesen hat für die bisherigen Mieter Konsequenzen. Bis 2018 müssen sie auf dem Gelände Platz gemacht haben. Diese Zeit wird diesen auch eingeräumt: "Bis zum Jahresende haben die derzeitigen Mieter Zeit für den Umzug", so die Sprecherin weiter. Eine Idee, wie es beispielsweise für "Intersport Hoffmann" weitergehen könnte, wurde bereits vor etwa einem Jahr diskutiert. Die Idee: Das Geschäft könne auf das Gelände des Durlach Centers verlagert werden.

Geklärt scheint dagegen die Frage, wie die künftigen Kunden zu dem Möbelhaus kommen. So habe man in enger Abstimmung mit der Stadt ein tragfähiges Verkehrskonzept erarbeitet, teilt Ikea mit. Zudem sei die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Verkehrsnetzes durch einen Verkehrsgutachten bestätigt worden.

Doch auch unabhängig von dem erstellten Konzept wolle man noch einige Anpassungsmaßnahmen durchführen, um den Verkehrsfluss weiter zu optimieren: "Im Übrigen hat Ikea selbst das größte Interesse daran, dass der Verkehr funktioniert – denn Kunden, die im Stau stehen, kommen kein zweites Mal", so die Sprecherin.

Die Ikea-Historie im Überblick:

1990 Erste Anfrage von Ikea 2001 Erneute Anfrage, Markgutachten, kein Standort wird als geeignet betrachtet 2004 Ettlingen, Baden-Baden und Pforzheim werden von Ikea als Standorte abgelehnt 2005 Ikea-Planung in Rastatt beginnt 2007-2013 Rechtsstreit Ikea mit Stadt Rastatt 2010-2012 RVMO und Stadt Karlsruhe beginnen mit Suchlauf und Prüfung von Standorten 20. Mai 2014 Öffentliche Bekanntgabe des Wunschstandorts Durlacher Allee Juni/Juli 2014 RVMO und Gemeinderat sprechen sich für Standort aus Juli 2015 RVMO beschließt Änderung Regionalplan

Aufstellung des Bebauungsplans im Gemeinderat November 2015 Ministerium genehmigt Änderung Regionalplan 2018 geplante Neueröffnung Ikea an Durlacher Allee

