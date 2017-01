Handwerksbetriebe müssen tiefer in die Tasche greifen: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung hat die Stadt Karlsruhe die Gebühren für Parkausweise und Sondernutzung für Handwerker angehoben. Die CDU kritisiert: Mit 200 Euro hätten sich die Kosten für die Betriebe nahezu verdoppelt.

Die Stadt begründet die Anhebung der Gebühren mit den notwendigen Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung. Das im April 2016 beschlossene Paket sehe in der Tat eine Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen und Parkausweisgebühren für Handwerker vor. Zuletzt habe diese Gebühr in Karlsruhe 1995 erhöht. "Gleichzeitig wurden die Verwaltungsgebühren an die Dienstleistungsrichtlinien der EU angepasst", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther kritisiert das Vorgehen der Stadt. Der Handel müsse Steigerungen zwischen 40 und 60 Prozent, bei einzelnen Gebührenpositionen sogar bis zu 117 Prozent Aufschlag verkraften. "Handel und Handwerk leiden besonders unter den schwierigen Verkehrsbedingungen in Karlsruhe, die insbesondere aufgrund zahlreicher Baustellen existieren. Derartige Gebührenerhöhungen sind vor diesem Hintergrund inakzeptabel."

Weiter kritisiert die CDU Karlsruhe, dass die entsprechenden Stellen durch die Stadt Karlsruhe vorab offenbar nicht über eine Gebührenerhöhung in diesem Ausmaß in Kenntnis gesetzt worden sind. "Nach dem Thema Christkindlesmarkt ist das jetzt schon der zweite Vorgang, bei dem die Stadtverwaltung in Sachen Kommunikation mangelhaft agiert hat. Den berechtigten Unmut bei Handel und Handwerkerschaft hätte man sich sparen können", kritisiert Wellenreuther

Am Donnerstag um 11 Uhr wird die Stadtverwaltung über die Hintergründe der Erhöhung informieren. ka-news ist beim Termin vor Ort und wird über die Entwicklung berichten.