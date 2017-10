Corina Bohner (Journalistin, Redaktionsleiterin ka-news)

Corina Bohner ist seit 1. Januar 2016 Redaktionsleiterin von ka-news. Ka-news ist das marktführende Onlineportal für Karlsruhe. Ka-news hat monatlich bis zu 9 Millionen Seitenabrufe und erreicht regelmäßig über 400.000 Menschen in der Region. Sie ist 1987 in Karlsruhe geboren, aufgewachsen und nach dem Studium in Pforzheim (BWL) und Konstanz (Literatur-Kunst-Medien-Politik) in die Fächerstadt zurückgekehrt. Das journalistische Handwerk erlernte sie als Volontärin in der Redaktion von Boulevard Baden bei der Röser Presse GmbH sowie als Redakteurin bei ka-news. Auf Twitter unter @BohnerCorina