vor 23 Stunden Karlsruhe Hackathon zur Bundestagswahl: Programmierer werten Ergebnisse aus

Am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, wird in Karlsruhe die Bundestagswahl gehackt. Dazu lädt das OK Lab Karlsruhe Entwickler, Designer, Journalisten, politisch Engagierte und Interessierte zu einem Hackathon ein.