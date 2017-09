vor 1 Stunde Karlsruhe Zweiter Atommüll-Transport der EnBW auf dem Neckar abgeschlossen

Zum zweiten Mal hat der Energiekonzern EnBW mit Sitz in Karlsruhe einen Atomtransport über den Neckar geschickt. Das Schiff für den zweiten Castor-Transport erreichte am Dienstag das stillgelegte Atomkraftwerk Obrigheim. In einer Pressemitteilung zieht das Unternehmen ein positives Fazit zum zweiten Transport.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern