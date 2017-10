vor 21 Stunden Karlsruhe Zweite Rheinbrücke: Politiker kritisieren Klageabsicht der Stadt Karlsruhe

Mit dem Planfeststellungsbeschluss für die zweite Rheinbrücke hat das Regierungspräsidium Karlsruhe den Weg für das weitere Verfahren geebnet. Landaus Oberbürgermeister und mehrere Landräte fordern nun die Stadt Karlsruhe in einem offenen Brief unter anderem auf, an einer schnelleren Lösungsfindung mitzuwirken.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern