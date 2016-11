Zukunft des Badisch Brauhaus: Streit landet jetzt im Landtag

Anzeige

Der Streit zwischen der Stadt Karlsruhe und dem Brauhaus-Gastronom Siegfried Weber schwelt nun bereits seit über einem Jahr. Die Stadt hatte bei einer Begehung nach eigener Aussage Mängel in Sachen Brandschutz an den Gebäuden festgestellt. Daraufhin drohte dem Badisch Brauhaus in der Stephanienstraße die Schließung der Gaststätte, des darüber liegenden Hotels "Allvitalis Traumhotel" sowie des gesamten Parkhauses.

Weber klagte, erlitt aber Niederlagen vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe als auch vor dem VGH. Letzterer erklärte, dass aus seiner Sicht noch nicht alle brandschutzrechtlichen Mängel beseitigt seien. Darüber hinaus sehe der Senat "angesichts der mit einem Brand einhergehenden erheblichen Gefahren für Leib und Leben nach wie vor ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung der Nutzungsuntersagung", so die Begründung des VGH.

Stadt will Nutzung für Brauhaus untersagen

Weber gibt die Sache aber noch nicht verloren. Er kündigte nach dem Urteil an, das Badisch Brauhaus auch nach der Schlappe vor dem VGH zu öffnen. Damit ist der Karlsruher Gastronom aus Sicht der Stadt seiner Verpflichtung, die Nutzung der Gaststätte, des Hotels und der Garage einzustellen, bislang nicht nachgekommen.

"Die Stadt Karlsruhe hat ihrer Nutzungsuntersagung daher Ende letzter Woche dem Betreiber Siegfried Weber gegenüber mit einer Verfügung Nachdruck verliehen", teilt die Verwaltung nun in einer aktuellen Stellungnahme mit. In dieser wird der unmittelbare Zwang in Form einer Versiegelung angedroht. "Zudem wurde ein bereits in der Nutzungsuntersagung angedrohtes Zwangsgeld festgesetzt", so die Stadt weiter. Der Gemeinderat sei über die Schritte informiert worden.

Weber sucht Hilfe beim Petitionsausschuss

Aktuell hat das Badisch Brauhaus aber nach wie vor geöffnet. Dies ist möglich, da die Vollstreckung der Versiegelung derzeit ruht. Der Grund: Weber habe sich mit einer Petition an den Landtag von Baden-Württemberg gewandt, erklärt die Stadt. Inzwischen habe das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau der Stadt aufgetragen, die Zwangsvollstreckung vorläufig auszusetzen.

Die Stadt wurde daraufhin aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Bis das Petitionsverfahren abgeschlossen ist, ruht damit die angedrohte Versiegelung. "Wir werden daher zeitnah dem Ministerium über das Regierungspräsidium darlegen, weshalb aus unserer Sicht die sofortige Vollziehung der Nutzungsuntersagung mit Blick auf die bei einem Brand einhergehenden erheblichen Gefahren für Leib und Leben geboten ist", kündigt Baubürgermeister Michael Obert an.

Die Zustimmung zur Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens vor Abschluss des Petitionsverfahrens müsste der Petitionsausschuss erteilen, nachdem dies das Ministerium nach Auswertung der Stellungnahme beantragt habe. Darüber hinaus muss der Brauhaus-Geschäftsführer vorläufig nicht damit rechnen, ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro zahlen zu müssen.

Und wie geht es jetzt weiter? Eine Ortsbegehung durch die Stadt sei noch mit Blick auf die Zwangsvollstreckung vorgesehen, künftig die Verwaltung an. Das Regierungspräsidium habe Ende Oktober in einem Fachgespräch mit der Stadt betont, dass es als Widerspruchsbehörde "eine zeitnahe Entscheidung nach gründlicher Sichtung und Beurteilung im Hauptsacheverfahren anstrebe", informiert die Stadt weiter.

