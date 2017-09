vor 15 Stunden Karlsruhe World Beer Award: Hoepfner-Biere erneut international erfolgreich

Bei der Neuauflage des internationalen Bierwettbewerbs "World Beer Award" in London gab es für die Hoepfner Brauerei in Karlsruhe einmal mehr Auszeichnungen für einige ihrer Biere. Dies teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

