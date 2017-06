Seit November 2015 gilt in Karlsruhe die Mietpreisbremse. Sie soll die Mieter in der Fächerstadt vor überteuerten Preisen schützen. Aber funktioniert das auch wie gedacht? Die Karlsruher Grünen sorgen sich, ob die Bremse richtig greift und die Stadt ausreichend kontrolliert.

Die Regelung hinter der Mietpreisbremse: Die Preise dürfen bei bei Neuvermietungen höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete, die im Mietspiegel der Stadt festgelegt ist, liegen. Ausnahmen gelten allerdings bei Neubauten und umfassenden Modernisierungen. Ausgenommen von der Regelung sind außerdem umfassend möblierte Wohnungen. Zudem dürfen Vermieter immer die bisherige Miete bei Neuvermietung verlangen - auch wenn diese seit Jahren über dem Mietspiegel liegt.

Wenn der Quadratmeter 20 statt zehn Euro kostet

In einer Anfrage zeigen sich die Karlsruher Grünen allerdings nicht überzeugt davon, dass diese Regelung auch wie gedacht funktioniert. "Wenn man den freien Immobilienmarkt beobachtet, werden in Karlsruhe oftmals Wohnungen angeboten, deren Mieten offensichtlich deutlich über dem Mietspiegel liegen", kritisiert die Fraktion.

So haben die Grünen-Stadträte nach eigener Aussage beispielsweise in der Oststadt ein Angebot für eine 2-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern entdeckt, deren Quadratmeterpreis bei über 20 Euro liege. Erlaubt wären laut Mietspiegel aber nur die Hälfte. Auch in anderen Stadtteilen lassen sich laut Anfrage der Grünen Angebote finden, deren Preise die Regelung der Mietpreisbremse übersteigen. Was kann die Stadt tun, um das zu verhindern? "Überhöhte Mieten haben in Karlsruhe eine schädliche Wirkung", sind sich die Grünen sicher.

Stadt kann Vermieter nicht zwingen

Das Problem: Der Stadt sind in Sachen Mietpreisbremse nach eigener Aussage die Hände gebunden. "Der Mietspiegel ist kein Steuerungselement zur Regulierung von Mietpreisen, sondern stellt lediglich ein Abbild des Preisgefüges auf dem Mietwohnungsmarkt dar", so die Erklärung der Stadt.

"Die Stadtverwaltung hat keine rechtliche Handhabe, die Einhaltung der Mietpreisbremse zu überwachen beziehungsweise zu gewährleisten", teilt sie in ihrer Stellungnahme weiter mit. Soll heißen: Eine Überprüfung der Einhaltung der Mietpreisbremse ist rechtlich überhaupt nicht vorgesehen. Stichprobenartige Kontrollen finden daher im Karlsruher Wohnungsmarkt nicht statt.

Schlupflöcher und fehlende Anlaufstellen

Ein weiteres Problem aus Sicht der Stadt: Der Großteil aller Mietverträge werde ohne Kenntnis der Stadtverwaltung abgeschlossen. "Der Stadtverwaltung werden Verstöße gegen die Mietpreisbremse überhaupt nur in Ausnahmefällen bekannt." Daher sieht sie mehr den Mieter in der Pflicht. Die gesetzliche Grundlage besage, dass er die Rechte, welche er durch die Mietpreisbremse bekomme, gegenüber dem Vermieter selbst geltend machen müsse. Eine entsprechende Anlaufstelle, bei der sich Mieter Hilfestellung suchen könnten, gibt es in Karlsruhe bislang allerdings noch nicht.

Und wie sieht es mit Schlupflöchern aus? Die Stadt hat nach eigenen Angaben keine Kenntnisse darüber, ob Wohnungen beispielsweise möbliert angeboten werden, um die Mietpreisbremse zu umgehen. Über 200 Wohnungen in Karlsruhe sind laut Verwaltung derzeit zum vorübergehenden Gebrauch vermietet und somit von der Mietpreisbremse ausgenommen - Tendenz steigend. Es ist ein Thema, das die Stadt nach eigener Aussage in nächster Zeit genauer beobachten müsse. Zudem werde aktuell geprüft, wie andere Kommunen mit der Problematik umgehen.