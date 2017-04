vor 1 Stunde Karlsruhe Wohnungen für Karlsruhe: Stadt plant neuen Komplex am Fasanengarten

Karlsruhe braucht dringend Wohnraum. Die Stadt will das Problem aktiv angehen. So auch in der Oststadt: Westlich der Parkstraße, am Fasanengarten, wird ein neuer Wohnkomplex errichtet. Die Planungen laufen bereits.