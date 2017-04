vor 45 Minuten Stutensee Wohnraum für rund 600 Menschen: Neubaugebiet in Stutensee geplant

Die Region Mittlerer Oberrhein gehört laut Regionalverband zu den Wachstumsregionen, in denen der Bedarf an bezahlbarem, zentral gelegenem Wohnraum stetig zunimmt. Neubauflächen seien insbesondere in Karlsruhe und seinem engeren Umland rar.