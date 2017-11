17.11.2017 16:00 Karlsruhe Wirtschaftsjunioren Karlsruhe: Versammlung wählt Hillmann an die Spitze

Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren haben am Mittwoch in Karlsruhe ihren neuen Vorstand gewählt. Maximilian Hillmann ist ab sofort an der Spitze der Vereinigung, so der Verband in einer Pressemeldung.

