Das Feuerwehrhaus der Stadt Bruchsal in der Friedrichstraße ist in die Jahre gekommen. Deshalb sucht die Stadt seit langem nach einer Alternative. Die scheint nun gefunden. Die Firma SEW schenkt Stadt und Feuerwehr ein neues Hauptquartier.

Seit über 20 Jahren hat die Stadt Bruchsal nach Möglichkeiten für einen Neubau des Feuerwehrhauses gesucht. Die Gesellschafter der SEW-Eurodrive, Rainer und Jürgen Blickle, haben nun entschieden, der Freiwilligen Feuerwehr ein neues Hauptquartier zu schenken. Damit wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Bruchsal beim abwehrenden Brandschutz gestärkt. In dieser Woche unterzeichneten Stadt und SEW eine Absichtserklärung.

Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick spricht von einer "Win-Win-Situation für beide Seiten". Die Stadt hat das Grundstück bereits seit über einem Jahr reserviert. Es scheiterte bislang nur am fehlenden Kleingeld. Da kommt SEW ins Spiel. Diesen eher unüblichen Weg begründen die Verantwortlichen von SEW wie folgt:

"Es ist ein Danke von den Gesellschaftern an die Stadt, da die Stadt sehr flexibel bei den Flächenkäufen reagiert hat", so Pressesprecher Stefan Brill. Die neue Feuerwache soll am Alten Güterbahnhof errichtet werden. Über die Kosten geben beide Seiten keine Auskünfte. Baubeginn ist voraussichtlich Anfang 2018. Das neue Gebäude kann die Stadt 30 Jahre lang unentgeltlich nutzen.

"Die Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Bruchsal sprechen für sich. Wir freuen uns sehr, dass es nun die Möglichkeit gibt, ein sehr engagiertes und leistungsbereites Ehrenamt in einem zeitgemäßen und leistungsfähigen Feuerwehrgebäude unterzubringen", gibt Feuerwehrdezernent Andreas Glaser zu verstehen.