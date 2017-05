Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt ist erneut deutlich zurückgegangen. Auch in Baden-Württemberg liegt die Zahl der Arbeitslosen unter der des Vormonats und der des Vorjahreswerts.

"Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg hat auch im Mai seinen Aufschwung fortgesetzt. Der Beschäftigungsboom ist ungebrochen, die offenen Stellen haben die Marke von 100.000 überschritten, die Arbeitslosenzahl ist unter den Wert von 210.000 gefallen. Wir dürfen optimistisch davon ausgehen, dass erstmals seit langer Zeit bald wieder die Grenze von 200.000 Arbeitslosen unterschritten werden kann", erklärte Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen am Mittwoch in Stuttgart.

Im Mai 2017 waren in Baden-Württemberg mit 209.286 Arbeitslosen 13.885 Personen bzw. 6,2 Prozent weniger arbeitslos gemeldet als im Mai 2016. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,4 Prozent um 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Im Sog der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt haben im Mai neben Jugendlichen und Älteren auch die arbeitslosen Ausländer von der hohen Arbeitskräftenachfrage profitiert.

Die Arbeitslosenquote von Ausländern hat sich von Mai 2016 mit damals 8,7 Prozent auf 8,0 Prozent deutlich verringert, obwohl die Zahl der arbeitslosen Ausländer im gleichen Zeitraum sogar leicht (um 330) gestiegen ist. Hintergrund dieser insgesamt erfreulichen Entwicklung ist der starke Anstieg der beschäftigten Ausländer bei den zivilen Erwerbspersonen, die die Grundlage für die Berechnung der Arbeitslosenquoten sind.

Positive Entwicklung auch im Bereich Karlsruhe

Auch in Karlsruhe sind die Zahlen rückläufig. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,5 Prozent. "Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv", so Ingo Zenkner, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. "In den vergangenen vier Wochen konnten mit unserer Unterstützung über 2.100 Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung beenden. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir außerdem ein Stellenplus. Gleichzeitig bleiben die bestehenden Arbeitsverhältnisse beständiger, so dass sich deutlich weniger Personen neu oder wieder arbeitslos melden mussten. Diese Einflüsse führten im Ergebnis zu einem erneuten Rückgang der Arbeitslosenzahl".

20.057 Frauen und Männer aus dem Bezirk der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt sind derzeit ohne Arbeit - 548 weniger als vor einem Monat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls kräftig gesunken (-1.694). Dies wirkte sich positiv auf die Arbeitslosenquote aus. Sie liegt aktuell bei 3,5 Prozent und damit um einen Zehntelprozentpunkt niedriger als im April.