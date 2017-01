Die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) hat eine neue Webseite. Das Motto "Hightech trifft Lebensart" soll sich nun auch verstärkt auf der neuen Website widerspiegeln.

Auf der neuen Webseite der TRK können Interessierte übersichtlich, kompakt die wichtigsten Themen, und Akteure der TechnologieRegion finden. Bei der Bearbeitung der neuen Website sei auf Nutzerfreundlichkeit und Layout großen Wert gelegt worden, erklärt die TRK in einer Pressemitteilung.

Informieren könne man sich zu den Hauptbereichen Wirtschaft, Forschung, Bildung und Lebensart. Welche Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Bildungsstätten in der TechnologieRegion Karlsruhe angesiedelt sind, wie sie beispielsweise über eine Fachkräfteallianz mit Verwaltung und Politik zusammenwirken oder was das Willkommensportal zu bieten habe, könnten Besucher der Seite ebenfalls herausfinden.

Zahlreiche Links würden die Besucher auf Institutionen und Netzwerken weiterleiten, die die TRK zum Beispiel in ihren Kernkompetenzfeldern IT, Energie, Mobilität mit voranbringen. Auch den Mehrwert der Rankings und des Standortfinders, der verfügbare Immobilien mit allen wichtigen Informationen nach verschiedenen Typ- und Suchmustern anzeige, hebt die Stadt in der Pressemitteilung hervor.

Übersicht der Angebote in der Region

Arbeitgeber, Absolvente, Wissenschaftsvertreter, potenzielle Messe-Teilnehmer und alle Interessierte könnten sich dank vieler Querverweise einen Rundumblick verschaffen. Der Reiter "Wir über uns" erkläre Struktur und Mitwirkende der TechnologieRegion Karlsruhe, der Reiter "Presse" umfasse die News und einen Veranstaltungskalender.

Außerdem schaffe die Website über Sehenswürdigkeiten, Hotellerie und Gastronomie, Sport- und Kulturangebote allerlei Anknüpfungspunkte. Die Einbindung der Medienpartner bildliche Impressionen, Gründer-Services und vieles mehr würden das Angebot abrunden.