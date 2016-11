Wenig Geld, viele Rechnungen: So viele Haushalte sind in Karlsruhe verschuldet

Anzeige

Das Geld reicht nicht mehr zum Leben und die Rechnungen stapeln sich. Diese Erfahrung mussten seit 2011 durchschnittlich 30.000 Haushalte in Karlsruhe machen. Sie gelten nach Aussage der Stadt als verschuldet. Der häufigste Grund für die Schuldenfalle: Konflikte in Mietverhältnissen. Die Betroffenen haben dann laut Stadt zwei Anlaufstellen für Hilfe: die Stadt selbst und die Caritas.

Gleichbleibende Zahl an Fällen, aber weniger Berater

Während die Caritas sich aller überschuldeten Einwohner -mit Ausnahme von Gewerbe- und Immobilienschulden- annimmt, gibt die städtische Beratungsstelle Sozialleistungsbeziehenden, Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Menschen in Wohnungsnotsituationen Hilfestellung.

Insgesamt haben die Schuldnerberater der Stadt im vergangenen Jahr 852 Fälle bearbeitet, davon wurden 226 aus dem Vorjahr übernommen, berichtet die Stadt in ihrer Stellungnahme. 626 kamen im Laufe des Jahres hinzu. Insgesamt betrachtet bewegt sich dieser Wert nach Aussage der Stadt in einem Mittelmaß.

Weniger Fälle hat die Caritas zu bearbeiten. Laut Angaben der Stadt hätten sich im vergangenen Jahr rund 480 verschuldete Karlsruher bei der Beratungsstelle gemeldet.

Schuldner müssen länger auf Termin warten

Auch wenn sich die Fallzahlen im Laufe der Zeit kaum verändert haben, so hätte sich die Situation für die Schuldner selbst deutlich verschlechtert, räumt die Stadt ein. "Die Wartezeit bei der städtischen Schuldnerberatung betrug bis September 2015 ein bis zwei Monate. Seit Oktober 2015 hat sich die Wartezeit auf vier Monate erhöht", so die Stadt. Telefonische Kurzberatungen würden allerdings innerhalb von vier Tagen erfolgen.

In der Regel hätten die Klienten zwischen zwei und fünf Beratungsgespräche bei der städtischen Beratungsstelle. Aber auch während der Schuldenregulierung sei man Ansprechpartner für die Betroffenen, heißt es in der Stellungnahme. Bei der Caritas wird die Dauer des Beratungsprozess nicht ausgewertet. Im Schnitt seien es aber rund sieben Beratungskontakte, so die Stadt.

Aber warum kommt es zu immer längeren Wartezeiten? Als Grund nennt die Stadt die "Reduzierung der Personalkapazität von zwei Beratern auf nur noch eine Person". Der langjährig eingesetzte zweite Berater bei der Stadt habe die Stelle zusätzlich ausgefüllt. Mittlerweile sei er allerdings verstorben.

Da im Stellenplan allerdings auch nur ein Posten vorgesehen ist, wurde kein zweiter Berater eingestellt. "Eine Ausweitung der Personalkapazität würde die Wartezeit wieder entspannen", gibt die Stadt in ihrer Stellungnahme an. Ob das allerdings geplant ist, bleibt vorerst offen.