Die Messe Karlsruhe verwandelt sich vom 10. bis zum 12. März in einen Ort für Genießer und Weinliebhaber. Die Wein- und Genussmesse RendezVino lädt wieder zu einer Entdeckungsreise ein!

Für die Besucher der Messe gebe es Weine, Sekte, Brände sowie außergewöhnliche Spezialitäten zu entdecken. Vor allem Weingüter aus Baden, Württemberg, Rheinhessen und der Pfalz stellen ihre traditionellen und ihre neusten Weinkreationen vor. Wer sich für erstklassige Lebensmittel interessiert, kommt im Bereich Gourmet auf seine Kosten.

Die Bandbreite erstrecke sich von Käse- und Wurstspezialitäten über Gebäck und Schokoladen bis hin zu Kaffee- und Teesorten, teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Essige und Ölen, Senf- und Meerrettichsorten sowie Kräutern und Gewürzen seien ebenfalls auf der RendezVino zu finden.

Um noch tiefere Weinkenntnisse zu erlangen, können Weinliebhaber bei einem Weinseminar teilnehmen: „Das kleine 1x1 der Weinsensorik“ vermittelt Sommelière Yvonne Heistermann am Samstag, 11. März, um 13.30 Uhr. Am selben Tag stellt sie um 15.30 Uhr das Weinland Baden vor. Spitzenweine aus Süddeutschland lässt Sommelier Guntram Fahrner am Sonntag, 12. März, um 12 Uhr verkosten und um 15 Uhr widmet er sich dann dem Thema „Roter Wein oder Rotwein?“.

Sommelière Natalie Lumpp wird Interessierten am Samstag, 11. März, um 14 Uhr oder am Sonntag, 12. März, um 16 Uhr über die Besonderheiten der Weine und Weintrends informieren. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro (im Messeeintritt nicht inklusive). Eine Anmeldung dafür läuft per E-Mail an Ann-Sophie Senft, Ann-Sophie.Senft@messe-karlsruhe.de.