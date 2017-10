vor 17 Stunden Karlsruhe Wegen Stadthallen-Umbau: Karlsruher Hochzeits-Messe zieht um

In den vergangenen Jahren konnten Paare, die kurz vor der Trauung standen, sich in der Stadthalle über die regionalen Angebote informieren. Ab kommendem Jahr schlagen die Aussteller ihre Zelte in der gegenüberliegenden Garten- und Schwarzwaldhalle auf.

