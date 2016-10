Webseite wird ausgezeichnet: Karlsruher Natur auf einen Blick

Anzeige

Bürgermeister Klaus Stapf überreicht die Ehrung, der eine erfolgreiche Teilnahme am Projektwettbewerb der UN-Dekade vorausgegangen ist, am Dienstag im Namen der Geschäftsstelle der UN-Dekade an Gerd Oelsner, Vorsitzender von Agenda 21 Karlsruhe, Artur Bossert, Vorsitzender des NABU Karlsruhe, und Hartmut Weinrebe, Leiter des BUND Regionalbüros Mittlerer Oberrhein. Barbara Engels vom Bundesamt für Naturschutz erläutert die Ziele der UN-Dekade und des Projektwettbewerbs.

Der Karlsruher Naturkompass ist seit 2015 online und hilft seinen Nutzern die Natur in der Fächerstadt kennenzulernen. Mit ein paar Klicks erfahren sie, welche Tiere, Pflanzen und Landschaften wann und wo erlebt werden können. Und das ohne aufwändige Vorbereitungen. Entwickelt und initiiert wurde das Projekt von Agenda 21 Karlsruhe sowie den Ortsgruppen von BUND und NABU. Unterstützt hat der Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe, gefördert wurde das Projekt von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg.

Die deutsche UN-Dekade Biologische Vielfalt startete im November 2011. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Menschen für den Schutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt zu begeistern. Sie wird im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz von der Geschäftsstelle der UN-Dekade umgesetzt. Zugrunde liegt die im November 2007 vom deutschen Bundeskabinett verabschiedete Nationale Strategie zur Umsetzung des UN-Übereinkommens zur biologischen Vielfalt.