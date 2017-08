Die Zeiten, in denen Fahrgäste im Netz des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) mit dem eigenen Datenvolumen im Internet unterwegs sein müssen, sollen sich bald dem Ende neigen. Bis Ende des Jahres soll es in allen Bahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) WLAN geben.

Was seit rund zwei Jahren bereits in zwei Bahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) möglich ist, soll noch in diesem Jahr zur Regel in allen AVG-Bahnen werden: Bereits im April diesen Jahres hatte ein Pressesprecher der AVG die Umrüstung im Gespräch mit ka-news bestätigt. Damals hieß es, dass geplant sei, insgesamt 128 von 186 AVG-Bahnen mit einem Internetzugang auszustatten. Unklar war zu diesem Zeitpunkt aber noch, wann das Angebot an den Start gehen soll. Diese offene Frage scheint nun aber geklärt zu sein.

Umrüstung startet bald- aber mit Verspätung

Im Rahmen eines Pressetermins gibt Ascan Egerer, technischer AVG- und VBK-Geschäftsführer an, dass man nach den Sommerferien bereits mit der Ausrüstung beginnen wolle. Anders auch als zur Angabe im April heißt es aktuell, dass alle Bahnen der AVG einen Internetzugang bekommen sollen.

Zu der Ausstattung der Bahnen hat sich der AVG mit dem Zuschlag des Verkehrsvertrags für die Strecke verpflichtet. Teil des Vertrags für das "Netz 7" ist eine kostenlose WLAN-Verbindung für die Reisenden. Diese geht allerdings nun verspätet ans Netz: Bei der Unterzeichnung im Dezember 2015 sollten die Fahrzeuge eigentlich bis Mitte 2017 mit WLAN ausgestattet sein. Das sah zumindest die Vereinbarung vor.

Bis das Internet in den Bahnen genutzt werden kann, soll aber nun doch noch etwas Zeit vergehen. Bei der AVG geht man derzeit davon aus, dass die Stadtbahnen erst Ende des Jahres "online" sein werden. Davon hängt aber auch noch eine Frage ab, die derzeit noch ungeklärt ist: Wer ist der Betreiber des Netzes?

Noch nicht alle Fragen geklärt

Bereits seit einiger Zeit sind zwei Test-Bahnen der Verkehrsbetriebe bereits mit KA-WLAN ausgestattet. Dieses wird durch ein Projektteam, bestehend aus INKA e.V., CyberForum, Stadtmarketing Karlsruhe, Telemaxx Telekommunikation und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unterstützt und betrieben. Diese Gruppe ermöglicht auch den Fortbestand des Netzes: Nach der Pilotphase entschieden sich die Verantwortlichen, die beiden "Hotspotbahnen" weiter in Betrieb zu halten.

Ob das KA-WLAN dann auch auf den Strecken zwischen Freudenstadt, Heilbronn und Pforzheim verfügbar sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht fest. Auch ein anderer Betreiber für das WLAN in den AVG-Bahnen ist denkbar.

Und die VBK-Fahrzeuge? Ob und wann diese Bahnen allesamt mit einem WLAN ausgestattet werden, steht ebenfalls noch in den Sternen. Die Antwort auf eine ka-news-Anfrage nach dem aktuellen Stand der Planung steht aktuell noch aus.

