vor 6 Stunden Karlsruhe Von Klein-Fahrzeug bis LKW: Nutzfahrzeuge-Messe steht in den Startlöchern

In wenigen Tagen öffnen sich die Karlsruher Messehallen für eine neue Ausgabe der Nufam, der Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe. An vier Tagen präsentieren die Aussteller Neuheiten rund um die praktischen Fahrzeuge.

