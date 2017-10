Von Karlsruhe nach Athen: Ryanair erweitert Angebot am FKB

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat den Start zwei neuer Strecken von Deutschland nach Athen im Rahmen des Sommerflugplanes 2018 verkündet. Auch von Karlsruhe aus haben Fluggäste dann zweimal wöchentlich die Möglichkeit, vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) aus in die griechische Hauptstadt zu fliegen.

Der Sommerfahrplan treitt Ende März 2018 in Kraft. Die andere Flugstrecke führt Ryanair vom Flughafen Memmingen aus nach Athen durch, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt. Auch hier soll zweimal wöchentlich der Flieger in Richtung griechische Hauptstadt abheben.