Tel Aviv, Eilat Owada, Warschau, Edinburgh und jetzt Lissabon: Ab Oktober 2017 stockt Ryanair die Zahl der Verbindungen auf. Wie eine Flughafensprecherin am Mittwoch bekannt gab, geht es ab dem Winterflugplan zweimal wöchentlich nach Portugal.

Am Mittwoch hat die Fluggesellschaft Ryanair Lissabon als fünfte neue Winterverbindung für den Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) bekanntgegeben: Ab Oktober 2017 geht es zweimal wöchentlich vom FKB an den sieben Kilometer von Portugals Hauptstadt entfernt gelegenen Flughafen Lissabon (LIS). Von dort gelangt man mit der U-Bahn direkt und unkompliziert in Lissabons Zentrum.

"Diese direkte neue Flugverbindung nach Lissabon bietet unseren Fluggästen ein immer beliebter werdendes, abwechslungsreiches Winterreiseziel", informiert Manfred Jung, Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH. Die als Seefahrerstadt bekannte Metropole ist nicht nur ein attraktives Reiseziel für einen Städtetrip, sondern bietet sich auch als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen in dem von mildem Klima geprägten Land an.

Bereits Anfang Februar hat Ryanair bekannt gegeben, dass ab dem Winterflugplan jeweils zweimal wöchentlich vom FKB nach Tel Aviv und Eilat Owda am Roten Meer geflogen wird. Ebenfalls zweimal wöchentlich fliegt Ryanair nach Warschau und Edinburgh. Lissabon ist damit das fünfte neue Ziel, welches zum Winterflugplan ins Angebot aufgenommen wird.