Volocopter aus Bruchsal: Fliegende Taxis heben in Dubai ab

Ein Fluggerät aus der Region hebt ab: Wie das Unternehmen e-volo mitteilt, kommen die Volocopter als Lufttaxis in Dubai zum Einsatz. Das Unternehmen hat nach eigener Aussage mit der Verkehrsbehörde des Emirats den Testbetrieb vereinbart.

Im vierten Quartal 2017 soll der Volocopter in Dubai erstmals abheben. Das berichtet Alexander Zosel, Mitgründer der Firma Volocopter. Das Unternehmen mit Sitz in Bruchsal will Dubai 2030 ein Viertel der Reisen im Personenverkehr mit Hilfe autonomer Verkehrsmittel abwickeln. Zunächst ist ein Testbetrieb für fünf Jahre geplant.

Der Volocopter VC200 ist ein senkrechtstartendes Fluggerät mit reinem Elektroantrieb für zwei Passagiere. Ende März 2016 fand der erste bemannte Flug in Bruchsal bei Karlsruhe statt. Beim einem um Juni absolvierten Testflugprogramm in Bayern demonstrierte der Volocopter zum ersten Mal verschiedene dynamische Flugmanöver im oberen Geschwindigkeitsbereich.

