Die Veranstalter sind mit der "Langen Einkaufsnacht" in Karlsruhe zufrieden. Am vergangenen Samstag waren zahlreiche Geschäfte sowie der Christkindlesmarkt und die Eiszeit bis 22 Uhr geöffnet.

"Das schöne Wetter sorgte bereits zur Mittagszeit für volle Straßen und Läden, nach Sonnenuntergang tauchten die rund 150 Lichtinstallationen die Stadt dann in ein vorweihnachtliches Lichtermeer", so die Veranstalter in einer entsprechenden Pressemitteilung.

"Die zahlreichen Sonderaktionen und die tolle Beleuchtung haben der Innenstadt am Samstag eine wesentlich höhere Kundenfrequenz verschafft als an normalen Wochenenden", sagte Citymanager Sascha M. Binoth. "Die weihnachtlichen Attraktionen Karlsruhes ziehen viele Besucherinnen und Besucher auch aus dem weiteren Umland an und stärken so den Standort Karlsruhe."

Die "Lange Einkaufsnacht" ist eines von 15 Projekten des Kooperationsmarketings im Jahr 2016 zur Belebung der Innenstadt und Förderung des Karlsruher Einzelhandels. Das Kooperationsmarketing setzt sich aus der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (Kasig), der City Initiative Karlsruhe und der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH zusammen.