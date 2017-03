Die rund vier andauernden Verhandlungen zwischen der Volksbank Karlsruhe eG und die Volksbank Pforzheim eG sind nach Unternehmensangaben beendet. Doch wie sich schon bei der Bilanzpressekonferenz Anfang März angedeutet hat, waren die Gespräche nicht von Erfolg gekrönt.

"Die Vorstände der beiden Volksbanken in Karlsruhe und Pforzheim geben zum jetzigen Zeitpunkt keine Empfehlung für die Aufnahme von Fusionsgesprächen ab", heißt es in einer Pressemeldung. Der Grund: "Die identifizierten Synergien aus einem möglichen Zusammenschluss können momentan nicht in ausreichendem Maße gehoben werden. In dem spezifischen Fall der beiden Häuser würden regulatorische Beschränkungen zu einer deutlichen Ertragsbelastung führen", heißt es weiter.

"Zusätzlich binden aktuell laufende, zukunftsweisende Projekte, etwa die geplante Fusion der Volksbank Karlsruhe mit der Spar- und Kreditbank eG oder die Digitalisierung im Vertrieb, erhebliche Mitarbeiterkapazitäten in den Banken", so die Karlsruher Volksbank.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen aller Volksbanken und Raiffeisenbanken wie die anhaltende Niedrigzinsphase, sich verschärfende regulatorische Anforderungen sowie eine fortschreitende Digitalisierung hatten die Volksbank Karlsruhe und die Volksbank Pforzheim im Dezember 2016 Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer möglichen Fusion aufgenommen.

Die Sondierungsgespräche haben in den vergangenen Wochen bestätigt, dass ein Zusammengehen grundsätzlich sinnvoll und zukunftsweisend ist, vorstehende Erkenntnisse stehen einer Realisierung des Vorhabens zunächst entgegen.

